Подмосковье 22 декабря 2023, 12:26 Мособлконтроль назвал городские округа с самыми добросовестными поставщиками Главное контрольное Московской области

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Мособлконтроль отметил самых добросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Среди них компании из Электрогорска, Лосино-Петровска и Сергиева Посада.

Кроме того, специалисты отметили поставщиков из городских округов Талдомский, Красногорск и Королев. Компании их этих муниципальных образований допустили наименьшее количество нарушений и просрочек при исполнении контрактов.

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Представители Мособлконтроля напоминают, что на территории Московской области осуществляется мониторинг в сфере закупок. Его проводят при помощи Портала исполнения контрактов, который позволяет в режиме реального времени отследить работу заказчиков и поставщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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