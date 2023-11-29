Подмосковье 29 ноября 2023, 17:19 Мособлконтроль напомнил жителям об упрощении процесса подачи обращений Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль напомнил жителям региона об упрощенном процессе подачи обращений. Для этого в Подмосковье создали портал правительства.

Все электронные заявки поступают в Единый центр управления.

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«Мособлконтроль рассматривает жалобы и обращения по нарушениям в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, гарантирует качественную обработку всех обращений, заявлений и жалоб, а также направление своевременных ответов», — уточнили в ведомстве.

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