Подмосковье 14 декабря 2023, 15:14 Мособлконтроль напомнил заказчикам о штрафах за неоплаченную поставку товаров Главное контрольное управление Московской области

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За неоплаченную поставку товара оштрафуют и обяжут выплатить неустойку за каждый день просрочки. Об этом заказчикам напомнили в Мособлконтроле.

Судебная практика по спорам о неоплаченных контрактах однозначна. Если поставщик доставил товар и подписал документы приемки, заказчик обязан в срок оплатить договор. Если этого не происходит, взыщут всю задолженность и неустойку через суд. Последуют санкции в виде штрафа на сумму до 50 тысяч рублей. К административной ответственности по областным контрактам привлечет Мособлконтроль.

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