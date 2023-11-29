Подмосковье 29 ноября 2023, 06:00 Мособлконтроль напомнил об изменениях в вопросе оплаты госконтрактов Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль напомнил об изменениях в части исполнения государственных и муниципальных контрактов, а также их оплаты. Последнее могут квалифицировать как нецелевое использование бюджета.

На данный момент подобные случаи уже рассматривались в суде.

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«Оплата невыполненных работ по контракту квалифицирована судом как нецелевое расходование бюджетных средств, вследствие того, что по факту средствами субсидии были оплачены невыполненные работы», — уточнили в ведомстве.

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