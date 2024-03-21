Подмосковье 21 марта 2024, 18:22 Мособлконтроль напомнил об изменении сроков направления претензий Unsplash

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Сроки ведения претензионной работы по контрактам изменились в Подмосковье. Мособлконтроль напоминает заказчикам, что, в случае выявления нарушений со стороны поставщика, заказчику необходимо направить ему требование об уплате неустоек в течение десяти рабочих дней, вместо действовавших ранее 30.

За нарушение срока и порядка ведения претензионной работы предусмотрена административная ответственность. Так, поставщику грозит предупреждение или штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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