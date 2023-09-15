Подмосковье 15 сентября 2023, 10:35 Мособлконтроль: эффективность производства выросла в Подмосковье за год Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль рассмотрел вопрос эффективности расходования средств бюджета Подмосковья на проведение нацпроекта «Производительность труда». Контрольное мероприятие провели в отношении Министерства инвестиций, промышленности и науки.

В 2022 году в Московской области открылась образовательная площадка «Фабрика процессов». Она действует на базе регионального центра компетенций. Программа направлена на ознакомление руководителей и специалистов предприятий с основными принципами внедрения практик бережливого производства.

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За указанный период ведомство реализовало 60 проектов, общая сумма которых превышает 174 миллиона рублей. Полученный опыт помогает предприятиям реализовывать проекты по перестройке бизнес-процессов и повышению производственной культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста.

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