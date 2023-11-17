Подмосковье 17 ноября 2023, 12:22 Мособлконтроль: большая часть административных нарушений коснулась госзакупок в 2023 году Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль проанализировал дела об административных правонарушениях в 2023 году. Их большая часть оказалась в сфере госзакупок.

«При этом, если сравнивать виды нарушений и количество штрафов с аналогичным периодом прошлого года, то объем штрафов сократился на 30%, а вот такой вид наказания, как „предупреждение“ наоборот был назначен в два раза чаще, чем в прошлом году», — уточнили в ведомстве.

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В 20% случаев нарушения были незначительными. По этой причине им объявляли замечание в устной форме.

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