Подмосковье 22 февраля 2024, 10:08 Мособлизбирком запустил сервис «Служба заботы» для консультаций по выборам президента Избирательная комиссия Московской области

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Индивидуальный подход к каждому избирателю найдут операторы «Службы заботы» в Подмосковье. Здесь можно получить ответы на любые вопросы, касающиеся предстоящих выборов президента России.

Избирательная комиссия Московской области второй год подряд запускает проект «Служба заботы». Каждый житель региона, который испытывает трудности в избирательном процессе, может обратиться на горячую линию по номеру 8-800-550-97-44. Здесь дадут развернутый ответ и подскажут необходимый алгоритм действий.

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Обращаться в службу поддержки могут не только избиратели, но и организаторы выборов. Консультанты помогут с техническими и юридическими вопросами, окажут психологическую поддержку членам избирательных комиссий. В команде «Службы заботы» работают профессиональные психологи, а также сотрудники МФЦ, коучи и другие специалисты.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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