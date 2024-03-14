Подмосковье 14 марта 2024, 17:01 Мособлизбирком рассказал о работе Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье Мособлизбирком

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Центр общественного наблюдения за выборами президента России торжественно открыли в Подмосковье. Его организовали по инициативе Общественной палаты региона.

Как рассказали в Мособлизбиркоме, центр будет следить за голосованием во всех округах Подмосковья и оперативно реагировать на жалобы и поступающую информацию о нарушениях. Для этого будет работать трансляция с видеокамер на участках.

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«В поле зрения наблюдателей обязательно попадут места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов избирателей, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы», — добавили в ведомстве.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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