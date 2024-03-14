14 марта 2024, 17:01
Мособлизбирком рассказал о работе Центра общественного наблюдения за выборами в Подмосковье
Центр общественного наблюдения за выборами президента России торжественно открыли в Подмосковье. Его организовали по инициативе Общественной палаты региона.
Как рассказали в Мособлизбиркоме, центр будет следить за голосованием во всех округах Подмосковья и оперативно реагировать на жалобы и поступающую информацию о нарушениях. Для этого будет работать трансляция с видеокамер на участках.
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«В поле зрения наблюдателей обязательно попадут места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов избирателей, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы», — добавили в ведомстве.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Выборы
Выборы президента — 2024
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