Подмосковье 06 февраля 2024, 14:10 Мособлизбирком рассказал о подготовке системы видеонаблюдения на участках к выборам президента РИА «Новости»

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Свыше 2,6 тысячи избирательных участков в Подмосковье оборудуют камерами видеонаблюдения к выборам президента России. Изображение будет транслироваться на специальной платформе, доступ к которой получат кандидаты, их представители, а также политические партии и наблюдатели.

Как рассказали в Мособлизбиркоме, в 1260 помещениях и 61 территориальной комиссии установят системы видеорегистрации, которые записывать и хранить изображение.

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В поле зрения камер будут места выдачи бюллетеней и подсчета голосов, а также урны и сейфы.

Во время выборов избирательные комиссии Подмосковья будут взаимодействовать по видеосвязи, чтобы оперативно решать возможные проблемы. Такую работу уже опробовали в 2023-м году.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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