Подмосковье 08 августа 2023, 18:42 Мособлизбирком провел жеребьевку по распределению эфирного времени между кандидатами на выборах губернатора Фото: unsplash.com

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Мособлизбирком провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Московской области. Также она состоялась для кандидатов на место депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

«Бесплатное эфирное время для агитации предоставили телеканалы „360“ и „360 Новости“ и радиоканал „Радио 1“, бесплатную печатную площадь предоставила газета „Ежедневные новости. Подмосковье“», — уточнили в Telegram-канале Мособлизбиркома.

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Агитационный период на телеканалах, в газетах и сетевых изданиях начнется в регионе 12 августа. Он продлится до 8 сентября.

Напомним, губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на участках.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. Также от ЛДПР на выборы пойдет Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от справедливороссов — Анатолий Никитин.

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