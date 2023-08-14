Подмосковье 14 августа 2023, 18:24 Мособлизбирком провел девятый семинар для общественных наблюдателей

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Избирательная комиссия Московской области проводит обучающие семинары для независимых наблюдателей. На этот раз участниками встречи стали представители УИК из Королева, Пушкино и Сергиева Посада.

«Обучение очень полезное. Я узнала много нового, что поможет мне не только в работе избирательной комиссии, но и в личной жизни. Много интересных деталей, практик, которые действительно можно использовать при работе в дни голосования», — отметила председатель УИК № 2802 Марина Бодунова.

Участникам семинара также рассказали о таком инструменте, как «Интерактивный рабочий блокнот». С его помощью можно находить необходимые документы, редактировать их и использовать в работе.

Ранее Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу региона на новый срок. Другими кандидатами, которые собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов, стали Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП).

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