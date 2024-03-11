Подмосковье 11 марта 2024, 13:42 Мособлизбирком: прием заявок для дистанционного голосования на выборах президента завершится 11 марта РИА «Новости»

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Прием заявлений для голосования по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России завершается 11 марта. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Каждый житель России в этом году сможет проголосовать в любом удобном для него участке с помощью «Мобильного избирателя». Для этого необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или подать заявление на «Госуслугах».

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Все желающие смогут сделать свой выбор дистанционно — на региональном портале. Для этого следует подать заявление в соответствующем разделе. Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта 2024 года.

Напомним, задать все интересующие вопросы можно в «Службе заботы» избирательной комиссии Московской области по телефону: 8 (800) 550-97-44.

Напомним, что поучаствовать в выборах президента России можно на избирательных участках и с помощью системы дистанционного электронного голосования с 15 по 17 марта.

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