Подмосковье 02 февраля 2024, 14:09 Мособлизбирком презентовал униформу для информаторов на выборах президента Фото: Мособлизбирком

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Униформу для информаторов УИК Подмосковья презентовали в Химках. Активисты посетили производство одежды, сшитой из непромокаемого и непродуваемого материала и рассчитанной на температуру от -10 до +5 градусов.

«Впечатления самые положительные. Куртки красивые и теплые. Приятно, что о нас заботятся. Сумки тоже удобные, мы сможем положить с собой планшет и необходимые документы, а также информационные материалы», — отметила председатель УИК № 4119 в Химках Екатерина Ногай.

Жители региона легко смогут отличить информаторов по внешнему виду за счет яркой и красочной формы: куртке и сумке через плечо. На каждом комплекте одежды есть логотип избирательной кампании по выборам президента России. Куртки изготовлены в двух расцветках: синей и белой.

Напоминаем, что с 17 февраля по 7 марта в Подмосковье будет проходить адресное информирование избирателей о выборах президента России. Поквартирные обходы будут совершать более 15 тысяч специально подготовленных информаторов — представителей участковых избирательных комиссий.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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