16 июня 2023, 16:11
Мособлизбирком обозначил даты проведения выборов в сентябре
На заседании члены Мособлизбиркома № 43 решили провести голосование в Единый день голосования 2023 года в течение трех дней подряд. Они состоятся 8, 9 и 10 сентября, сообщили в министерстве территориальной политики региона.
В эти дни пройдут выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы депутатов Советов депутатов в городских округах региона.
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выборы
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