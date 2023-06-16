Подмосковье 16 июня 2023, 16:11 Мособлизбирком обозначил даты проведения выборов в сентябре Пресс-служба Мособлизбирком

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На заседании члены Мособлизбиркома № 43 решили провести голосование в Единый день голосования 2023 года в течение трех дней подряд. Они состоятся 8, 9 и 10 сентября, сообщили в министерстве территориальной политики региона.

В эти дни пройдут выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы депутатов Советов депутатов в городских округах региона.

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