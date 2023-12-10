Подмосковье 10 декабря 2023, 12:45 Мособлизбирком не зафиксировал нарушений на выборах в Совет депутатов Серпухова

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Представители Мособлизбиркома второй день совершают контрольные объезды избирательных участков городского округа Серпухов. Специалисты оказывают методическую поддержку сотрудникам участковых избиркомов.

Член Избирательной комиссии Московской области Ромишевский Роман сообщил, что сегодня к 107 избирательным участкам добавился еще один временный. Он расположен в Серпуховской областной клинической больнице.

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Ромишевский Роман побывал на большом количестве участков за эти два дня. Он указал, что голосование проходит в спокойном режиме.

«Никаких инцидентов нет. Очень приятно, что члены участковых избирательных комиссий находятся в постоянном диалоге с наблюдателями, с кандидатами по организации процедуры голосования», — добавил Ромишевский Роман.

Напомним, сегодня, 10 декабря, завершается голосование за кандидатов в новый Состав депутатов Серпухова. Все неравнодушные к судьбе своего округа жители могут посетить избирательные участки до 20:00

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность представителям Общественной палаты Московской области за работу на выборах в 2023 году.

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