10 декабря 2023, 12:45
Мособлизбирком не зафиксировал нарушений на выборах в Совет депутатов Серпухова
Представители Мособлизбиркома второй день совершают контрольные объезды избирательных участков городского округа Серпухов. Специалисты оказывают методическую поддержку сотрудникам участковых избиркомов.
Член Избирательной комиссии Московской области Ромишевский Роман сообщил, что сегодня к 107 избирательным участкам добавился еще один временный. Он расположен в Серпуховской областной клинической больнице.
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Ромишевский Роман побывал на большом количестве участков за эти два дня. Он указал, что голосование проходит в спокойном режиме.
«Никаких инцидентов нет. Очень приятно, что члены участковых избирательных комиссий находятся в постоянном диалоге с наблюдателями, с кандидатами по организации процедуры голосования», — добавил Ромишевский Роман.
Напомним, сегодня, 10 декабря, завершается голосование за кандидатов в новый Состав депутатов Серпухова. Все неравнодушные к судьбе своего округа жители могут посетить избирательные участки до 20:00
Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность представителям Общественной палаты Московской области за работу на выборах в 2023 году.
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