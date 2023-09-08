Подмосковье 08 сентября 2023, 10:06 Мособлизбирком не подтвердил информацию о возможных нарушениях на выборах в Подольске РИА «Новости»

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Мособлизбирком рассмотрел сообщения в Telegram-каналах о возможных нарушениях на выборах в микрорайоне Кузнечики в Подольске. Информация не подтвердилась. В связи с обращениями, полиция перешла в особый режим работы.

Правоохранителей предупредили о возможных нарушениях, а представителей избирательных комиссий — о возможных провокациях.

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Операторы горячей линии и сотрудники Центра общественного наблюдения взяли под усиленный контроль сообщения с этих участков. Видеонаблюдение во всех местах голосования работают круглосуточно, напомнили в Мособлизбиркоме.

Задать вопросы или сообщить о нарушениях жители могут по телефону горячей линии 8 (800) 550-97-44.

Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября.

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