08 сентября 2023, 10:06
Мособлизбирком не подтвердил информацию о возможных нарушениях на выборах в Подольске
Мособлизбирком рассмотрел сообщения в Telegram-каналах о возможных нарушениях на выборах в микрорайоне Кузнечики в Подольске. Информация не подтвердилась. В связи с обращениями, полиция перешла в особый режим работы.
Правоохранителей предупредили о возможных нарушениях, а представителей избирательных комиссий — о возможных провокациях.
Реклама
Операторы горячей линии и сотрудники Центра общественного наблюдения взяли под усиленный контроль сообщения с этих участков. Видеонаблюдение во всех местах голосования работают круглосуточно, напомнили в Мособлизбиркоме.
Задать вопросы или сообщить о нарушениях жители могут по телефону горячей линии 8 (800) 550-97-44.
Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама