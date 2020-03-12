Мособлгаз заменил 650 плит и котлов ветеранам ВОВ за месяц

Мособлгаз заменил 650 газовых приборов ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Московской области. Акция «Мособлгаз — с благодарностью за Великую Победу» стартовала месяц назад. За это время предприятие безвозмездно установило участникам новые плиты, котлы и другое газовое оборудование вместо устаревшего.

«По поручению губернатора мы проводим акцию для наших уважаемых ветеранов. Наши специалисты осуществляют обход ветеранов: мы сами стучимся в дома и проводим комплексное обслуживание газового оборудования. Всего на данный момент в акции приняли участие 1250 человек», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Напомним, направить заявки на предприятие можно самостоятельно, не дожидаясь обхода специалистов. Для этого позвоните по номеру горячей линии 8 800 200-24-09, обратитесь в районно-эксплуатационную службу филиала Мособлгаза или оставьте заявку на сайте Mosoblgaz.ru.

Присоединиться к акции могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Абоненты должны иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.