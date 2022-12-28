Подмосковье 28 декабря 2022, 19:43 Мособлгаз выполнил полуторагодовой план по социальной газификации Почти 3 тысячи населенных пунктов газифицировали в Московской области

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Мособлгаз полностью выполнил полуторагодовой план президентского проекта по социальной газификации. В Московской области газифицировали 2805 населенных пунктов.

Последним в списке городом стал Домодедово. Теперь жители могут не экономить газ.

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«Мы ставили газовые баллоны — неудобно, зимой замерзали. Когда замерзали, приходилось включать электричество — электроплиту, а вот сейчас дали газ, стало намного лучше», — поделился Виорел Бодю, живущий в Домодедове вместе с женой и двумя детьми.

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Он вспомнил, что раньше семья была вынуждена также топить дом печью, кидая в нее дрова. Когда дров не хватало, тоже переходили на электричество. Нередкими были бессонные ночи: нельзя было оставлять баллоны с газом и печь без присмотра. В месяц за тепло платили до 20 тысяч рублей. Теперь все наконец станет по-другому.

Мособлгаз построил более трех тысяч километров газопровода за полтора года. План на 2022 год удалось выполнить. Газ появился в домах 300 тысяч человек.

Но и это еще не конец. Президент России Владимир Путин сделал проект «Социальная газификация» бессрочным.

«Жители, которые раньше переживали, что кто-то не успел построить дом, что в 2023-м или 2024 году у них не будет возможности бесплатно получить газ, теперь понимают: в какой бы момент они ни пришли в Мособлгаз, им выполнят газификацию бесплатно до границ земельных участков», — пояснил гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.

Организация уже принимает заявки на подключение в новом году. Подробная информация — на сайте проекта.