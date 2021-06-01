Мособлгаз установил детские игровые зоны в 12 больницах и поликлиниках Подмосковья

Мособлгаз 1 июня поздравил подмосковных детей с праздником. В подарок в 12 больницах и поликлиниках установили детские игровые зоны. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Мособлгаз всегда старается уделять внимание детям и заботе о них. Перед 1 июня организация установила в 12 больницах и поликлиниках игровые зоны.

На всех площадках есть столы с удобными стульями, альбомы, листы, карандаши и краски для рисования, интерактивные развивающие панели. Ребята смогут скрасить время ожидания приема в этих игровых зонах.

Первую площадку торжественно открыли 1 июня в Детском клиническом многопрофильном центре Подмосковья в Мытищах. Для детей устроили конкурсы и игры с аниматорами. После праздника всех ребят ждали сладкие угощения, аквагрим и памятная фотосессия.

«Дети — это самое ценное, что у нас есть, поэтому мы должны заботиться о них и делать их жизнь счастливее. Праздник 1 июня как раз напоминает нам, что счастливое и веселое детство должно быть у каждого ребенка. Обеспечить их безопасность — еще одна наша забота. Поэтому для наших игровых зон мы выбрали тему безопасности, где ребята смогут в развлекательной форме учиться азам безопасного использования газа», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.