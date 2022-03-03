«Мособлгаз» спас потерявшую сознание в дороге женщину

Сотрудники «Мособлгаза» спасли женщину, потерявшую сознание в пробке по дороге в Дзержинский. На место вызвали скорую, но медики не смогли добраться из-за затора.

Альберт и Елена Якушевы попали в глухую пробку по дороге домой в Дзержинский. В машине женщина почувствовала себя плохо.

«Я просто разложила сидение. Чувствовала себя очень плохо. Слышала муж что-то кричал. Впоследствии, я не помню, как он ехал», — рассказала она «360».

Давление у женщины упало до отметки 50 на 35, и она потеряла сознание. Муж тут же вызвал скорую, но она не смогла проехать к ним из-за той же пробки. Муж с женой оказались полностью заблокированы.

«К сожалению, поток огорожен таким периметром, что невозможно было ни развернуться, ни поехать навстречу скорой и предпринять какие-либо вообще действия. Через некоторое время я понял, что супруга на меня не реагирует, не разговаривает. Не двигается, замедленное дыхание, то есть она потеряла сознание», — сказал Якушев.

Он заметил, что рядом с ним в пробке застряла и машина службы «Мособлгаза».Газовщики ехали на вызов, но согласились помочь мужчине. Они пропустили вперед машину Якушева, а сами поехали за ним, включив спецсигнал. Газовщики нарушили инструкцию, но на кану стояла жизнь женщины.

«Бригада приняла единогласное решение. Поэтому тут тогда не думали, что у нас из зарплаты вычтут. А так по другому никак», — заявил водитель АДУ Люберецкой РЭС Сергей Мякошин.

Выехав из пробки, газовщики передали семью Якушиных полицейским, которые их сопроводили дальше.

«Мы прибыли в нашу городскую больницу, где врачи оказали первую помощь. Врачи сказали, что ситуация очень тяжелая. Давление упало ниже 50 на 30. Сказали тяжело было. Еще бы немного и могли бы супругу не довезти», — отметил Якушев.

Позже супруги встретились с газовщиками и поблагодарили за помощь.