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    19 августа 2020, 15:10

    Мособлгаз рассказал, какие изменения нельзя делать в газифицированных домах и квартирах

    Алена Собкалова

    Мособлгаз рассказал, какие изменения запрещены в газифицированных домах и квартирах Подмосковья. Также Газовики напомнили, что любую перепланировку в таких домах необходимо согласовывать.
    Мособлгаз рассказал, какие изменения нельзя делать в газифицированных домах и квартирах

    Жителям категорически запрещено заделывать наглухо в стену газопровод с отключающим устройством. В такой ситуации газовщики не смогут осмотреть оборудование и провести техническое обслуживание. Из-за этого возникает высокая вероятность взрывоопасной ситуации.

    Также в газифицированных домах и квартирах запрещено вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

    Газовщики напомнили, что небезопасно использовать для сна и отдыха комнаты, где установлены газовые приборы.

    Подать заявку на заключение договора с Мособлгазом можно в Личном кабинете на официальном сайте, по бесплатной горячей линии: 8 800-200-24-09 или в любой районной эксплуатационной службе предприятия.

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