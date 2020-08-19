Мособлгаз рассказал, какие изменения нельзя делать в газифицированных домах и квартирах

Мособлгаз рассказал, какие изменения запрещены в газифицированных домах и квартирах Подмосковья. Также Газовики напомнили, что любую перепланировку в таких домах необходимо согласовывать.

Жителям категорически запрещено заделывать наглухо в стену газопровод с отключающим устройством. В такой ситуации газовщики не смогут осмотреть оборудование и провести техническое обслуживание. Из-за этого возникает высокая вероятность взрывоопасной ситуации.

Также в газифицированных домах и квартирах запрещено вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Газовщики напомнили, что небезопасно использовать для сна и отдыха комнаты, где установлены газовые приборы.

Подать заявку на заключение договора с Мособлгазом можно в Личном кабинете на официальном сайте, по бесплатной горячей линии: 8 800-200-24-09 или в любой районной эксплуатационной службе предприятия.