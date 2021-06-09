Мособлгаз проверил оборудование в 120 тысячах частных домов Подмосковья

Газовое оборудование проверили в Подмосковье в более 120 тысячах частных домов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлгаза.

За время проведения обходов 46684 тысячи жителей Московской области получили акты о необходимости заключения договора о техобслуживании оборудования. Более 10 тысяч собственников заключили договоры о техобслуживании на дому.

В ходе осмотра специалисты проверяют наличие договора на техобслуживание газового оборудования. В случае его отсутствия газовики выдают абоненту два уведомления о необходимости заключения договора с разницей в 20 дней и включают адрес дома в список для повторного обхода. Если после полученных уведомлений собственник так и не заключит договор, в его отношении применят меры административного воздействия — отключение от газоснабжения.

Заключить договор на техобслуживание с Мособлгазом можно онлайн или в офисе обслуживания клиентов. Также жители Подмосковья могут оставить заявку на заключение договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на портале «Добродел».