Мособлгаз провел семинар на тему «Газификация и газоснабжение» для учащихся гимназии имени Е. М. Примакова

Эксперты Мособлгаза провели семинар для учащихся 9-х классов подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова. Он был посвящен теме «Газификация и газоснабжение». Занятие было организовано совместно с директором Департамента переработки нефти и газа Минэнергетики РФ Антоном Рубцовым.

В рамках семинара руководители управлений Мособлгаза объяснили учащимся, как устроено газовое хозяйство Подмосковья, провели экскурсию по модернизированному диспетчерскому отделу и продемонстрировали систему оцифровки газораспределительных сетей.

Также специалисты рассказали о реализации президентского проекта — соцгазификации.

«Выпускники гимназий всегда были востребованы в различных сферах общественной жизни, в том числе в газовом хозяйстве. Проведение образовательных программ и семинаров, ориентированных на практическое применение полученных знаний, позволяет Мособлгазу увеличивать интерес к профессии газовика и способствовать формированию кадрового резерва предприятий газовой отрасли. Будем рады видеть в наших рядах молодых специалистов», — сказал в завершение встречи гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.