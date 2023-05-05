Подмосковье 05 мая 2023, 12:25 «Мособлгаз» провел бесплатное техобслуживание газовой техники для 50 ветеранов Подмосковья Мособлгаз

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«Мособлгаз» провел техобслуживание газового оборудования в домах ветеранов войны в преддверии Дня Победы. Его проверили в квартирах 50 героев.

Акцию проводят ежегодно. Так, в год 75-летия Победы ветеранам заменили газовые приборы, а в этом году проверили его исправность. Сотрудники компании провели диагностику всей техники на предмет утечек.

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Как отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, компания регулярно помогает ветеранам, ведь газовое хозяйство региона было создано сразу после окончания Великой Отечественной войны фронтовиками-победителями.

«Я благодарен нашим газовикам, которые ежегодно проводят акции для ветеранов, приводят в порядок более 70 мемориальных комплексов Подмосковья, обслуживают Вечный огонь. В этом году специалисты Мособлгаза провели техническое обслуживание газового оборудования для 50 ветеранов, проживающих в Подмосковье», — отметил глава Минэнергетики Александр Самарин.

В этом году «Мособлгаз» также создал волонтерское движение для помощи ветеранам. Присоединиться к нему может любой желающий, оставив сообщение на электронной почте volonter@mosoblgaz-life.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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