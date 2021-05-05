«Мособлгаз» продолжит проверять оборудование в частных домах на майских праздниках

Пока вся страна отдыхает, сотрудники «Мособлгаза» работают в усиленном режиме. Их задача — навестить максимальное количество жителей в праздничные дни, пока большинство из них находится на дачах и в летних домах в Подмосковье, чтобы проверить максимальное количество оборудования и убедиться, что оно безопасно.

Более 500 тысяч частных домовладений проверяет тысяча сотрудников. Сотрудники «Мособлгаза» напомнили, что при появлении запаха газа необходимо в обязательном порядке позвонить в аварийно-диспетчерскую службу районной газовой службы. Также нужно обеспечить проветривание помещений во избежание концентрации газа, открыть окно и перекрыть по возможности доступ газа к приборам.

На самом деле, ненадлежащее использование газового оборудования и самостоятельное обслуживание без договора с компанией может привести к катастрофе. По статистике МЧС, ни у одного человека, на чьей территории происходили ЧП, связанные с газом, не был заключен договор на обслуживание оборудования.

«Безопасность оборудования — это приоритет „Мособлгаза“, поэтому, конечно, мы очень много внимания уделяем тому, чтобы газовое оборудование в Московской области эксплуатировалось в соответствии с нормами. Самая большая сложность для нас сейчас — это охватить максимальное количество жителей, пока есть эти праздничные дни, пока большинство находится дома, чтобы мы успели максимально большее количество оборудования проверить и убедиться, что оно безопасно», — уточнил Игорь Баранов, генеральный директор АО «Мособлгаз».

Для удобства и безопасности жителей Подмосковья в праздничные дни, за исключением Дня Светлой Пасхи и Дня Великой Победы, специалисты «Мособлгаза» проведут обходы индивидуальных жилых строений Подмосковья с целью обследования газового оборудования. Проверить свой адрес можно на сайте организации.