Подмосковье 16 февраля 2023, 18:05 «Мособлгаз» представил линейку собственного оборудования на выставке «Акватерм»

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На крупнейшей в России Международной выставке оборудования для отопления, водоснабжения, канализации Aquatherm Moscow — 2023 «Мособлгаз» представил свой стенд. Компания демонстрирует в том числе образцы газового оборудования собственного производства. Выставку посетил министр энергетики Московской области Александр Самарин, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Гендиректор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал о новинке — настенном двухконтурном газовом котле MOGUCHI. Он отметил инновационные характеристики разработки, поскольку она обладает самым компактным котлом в своем классе с низким потреблением газа. Коэффициент полезного действия котла составляет 92,2%, сообщил Баранов.

Министр энергетики Александр Самарин сказал, что собственное предприятие, выпускающее газовое оборудование от «Мособлгаза», отвечает высоким требованиям и стандартам качества.

Также на выставке «Акватерм» «Мособлгаз» представил систему мониторинга «Безопасный дом», предназначенную для передачи информации о состоянии контроля загазованности помещения.

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