Мособлгаз поздравил юных жителей Подмосковья с Днем защиты детей

Мособлгаз поздравил юных посетителей офисов обслуживания клиентов с Днем защиты детей. Праздник прошел 1 июня — в этот день во всех офисах юным жителям региона дарили полезные сувениры и воздушные шары.

«Дети — это наше будущее! Сейчас перед нами, взрослыми, стоит главная задача — сделать так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, свои таланты и способности, изучать этот мир без страха и, улыбаясь, покорять новые вершины. Желаю нашим детям радостных улыбок и исполнения заветных желаний!», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В 2022 году в преддверии праздника Мособлгаз организовал для детей серию мероприятий «Безопасные каникулы». Их посветили правилам газовой безопасности: принять участие в мероприятии могли школьники всех возрастов. Для учеников подмосковных школ провели газовые эстафеты, игру-путешествии «Безопасный газ» или экшн-квест «Invisible». А на сайте обучающего портала «Газакадемия» Мособлгаз устроил онлайн-конкурс «Газовое бинго».