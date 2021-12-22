Мособлгаз поздравил 20-тысячную посетительницу офиса соцгазификации в Истре

В Московской области с начала запуска президентского проекта соцгазификации услугами офисов воспользовались свыше 20 тысяч жителей. Сегодня Мособлгаз поздравил 20-тысячную посетительницу офиса — Людмилу Яшкину из Истры.

Жительница поселка Румянцево обратилась за консультацией по догазификации своего дома.

«Спасибо, что сейчас появилась такая программа. Давно хотела провести газ, сегодня проконсультировалась и подала документы в офисе социальной газификации. Мы с семьей рады, что сможем сэкономить — газ до границ участка доведут бесплатно. Хочется отметить доступность офиса — он расположен недалеко от нас, очень удобно», — сказала Людмила Яшкина.

В Подмосковье действуют 8 стационарных офисов, где жители могут получить 12 социальных услуг — заключить комплексный договор, присвоить адрес домовладению, оформить договор техобслуживания газового оборудования, обратиться за экстренной соцпомощью и другое.

Тот же перечень услуг доступен в 12 мобильных офисах. Многофункциональные центры совершили уже более 700 выездов в 50 муниципалитетах Подмосковья.