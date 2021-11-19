В Подмосковье в рамках программы Социальной газификации к газу подключают все больше участков. На текущий момент «Мособлгаз» построил уже 450 километров новых газораспределительных сетей. Это позволило охватить 10,5 тысячи домовладений в регионе.

«Сейчас мы находимся на финальной стадии строительства. В этом году по президентскому проекту уже построено 450 километров газопроводов, и до января мы завершим строительство еще 150 километров. Новые сети позволят 40 тысячам жителей региона бесплатно получить газ до границ земельных участков», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Эти данные касаются только программы Социальной газификации. В совокупности по всем проектам Подмосковья прирост сетей станет рекордным в текущем году, он достигнет отметки в тысячу километров.

Источник фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, программа Социальной газификации поставила перед регионом масштабные и амбициозные задачи. Сегодня можно говорить о том, что все работы проводятся согласно запланированным графикам. Это значит, что жители Подмосковья, которые нуждаются в топливе, смогут подключиться к ресурсам уже в самое ближайшее время.

Стоит отметить, что за ходом газификации в Московской области любой желающий может наблюдать онлайн. Отследить это можно при помощи интерактивной карты на сайте Мособлгаза.