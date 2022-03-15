Мособлгаз построил 800 километров сетей по президентской программе в Подмосковье

В Московской области в рамках программы соцгазификации построили уже 800 километров новых сетей. Об этом сообщил гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов на брифинге в Подольске.

Всего с начала года в регионе догазифицировали 154 населенных пункта.

«Сейчас мы достигли знаковой цифры по президентскому проекту — построено 800 километров газопроводов. На сегодняшний день полностью догазифицированы более половины населенных пунктов первого квартала года, а оставшаяся часть — в высокой степени готовности», — сообщил Игорь Баранов.

Он добавил, что Подольск — один из округов, где работы по соцгазификации выполнены более чем на 50%. Из 74 вошедших в программу населенных пунктов 53 уже полностью догазифицированы. На этой неделе строительные работы ведутся в деревнях Хряслово и Лучинское и в селе Сынково.

На брифинге напомнили, что подать заявку на соцгазификацию можно в личном кабинете клиента Мособлгаза https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/cabinet/connection, а также в 674 стационарных и мобильных точках региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал максимально полно информировать жителей области о программе газификации.