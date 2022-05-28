Мособлгаз построил 1000 километров по проекту «Социальная газификация»

Мособлгаз построил 1000-й километр по проекту «Социальная газификация». Юбилейный рубеж прошел в деревне Семенково Сергиево-Посадского городского округа.

Строительные работы в деревне стартовали в мае, завершатся они в конце июня. Протяженность построенных сетей составит семь километров, к газу подключатся жители свыше 70 домовладений.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в рамках мероприятия провели встречу с жителями Семенково.

Каждый вопрос мы решаем точечно, к каждому жителю — индивидуальный подход. Встречаться, разъяснять людям простыми словами, как подключиться к газу и снимать вопросы на местах — большая часть нашей работы. Что касается строек, движемся по графику. Сейчас работы ведутся в более 120 населенных пунктах. Сегодня преодолели важный рубеж — положили тысячный километр газопровода. До конца года построим еще около тысячи Игорь Баранов Генеральный директор АО «Мособлгаз»

Программа «Социальная газификация» стартовала в июне прошлого года. Она рассчитана на 1,5 года. За все время Мособлгаз построит 2250 километров газопроводов, газифицирует 2 805 населенных пунктов.