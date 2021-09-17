Мособлгаз подключил к сетям 20 деревень и поселков Подмосковья по губернаторской программе с начала года

20 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье с начала 2021 в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Протяженность построенных газопроводов составила более 90 километров.

Новые сети позволят обеспечить надежное газоснабжение 4 тысячам абонентов в Подмосковье.

«Сейчас по губернаторской программе идет строительство газопроводов в новых населенных пунктах Можайского, Сергиево-Посадского, Чеховского и Истринского городских округов. Всего к концу года газифицируем 50 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек. Основной период сдачи объектов запланирован на IV квартал 2021 года», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Узнать перечень объектов, включенных в губернаторскую программу на 2021 год, можно на сайте Мособлгаза. Чтобы внести населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в Минэнерго Московской области.

«Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт и жители не попали под реализацию президентской программы „Социальная газификация“, то в этом случае домохозяйства, также без привлечения средств граждан, будут газифицированы в рамках программы, принятой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Программа позволит в срок до 2030 года дополнительно газифицировать домовладения, в которых проживает 72 тысячи человек», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.