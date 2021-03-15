«Мособлгаз» подготовился к весенним паводкам

«Мособлгаз» проводит комплекс мер по обеспечению безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей в период весеннего паводка.

Специалисты предприятия обследовали надземные переходы и дамбы с газопроводами, а также проверили настройку газового оборудования, находящегося в зоне подтопления, в связи с наступлением паводков, сообщили в пресс-службе «Мособлгаза».

Они контролируют состояние строящихся газопроводов и газопроводов, принятых в эксплуатацию в осенне-зимний период 2020–2021 годов, на предмет возможных размывов и повреждений. Аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности.

Газовики взяли под контроль газораспределительные сети и сооружения на них, попадающие в зону возможного подтопления.

«Жители районов, попадающих в зону возможного подтопления, должны помнить о том, что в случае поступления воды в помещение необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны на спусках к газовым приборам. Почувствовав запах газа, следует немедленно вызвать аварийную службу по телефонам: 104, 112», — дополнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.