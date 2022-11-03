«Мособлгаз» ответил на вопросы жителей Одинцовского округа о социальной газификации | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 01:40 «Мособлгаз» ответил на вопросы жителей Одинцовского округа о социальной газификации

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Брифинг по социальной газификации прошел в Одинцовском городском округе. На вопросы жителей отвечал директор филиала Мособлгаз «Запад» Илья Афанасьев. На сегодняшний день в муниципалитете проложили более 110 километров распределительного газопровода и подключили 611 домовладений.

Встреча проходила в формате открытого микрофона. Гости задавали вопрос, спикер — ответ. Темы обсуждали разные. Но в первую очередь жителей интересовала стоимость подключения к магистрали.

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«Если низкое давление по населенному пункту проходит — стоимость будет порядка 46,5 тысяч рублей. Туда войдет отопительный котел и вся система безопасности», — рассказал директор филиала Мособлгаз «Запад» Илья Афанасьев.

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По программе социальной газификации рабочие бесплатно проведут газопровод до границ участка. За непосредственное подключение придется заплатить отдельно. Конечная стоимость будет зависеть от выбранного оборудования и расстояния до здания. Срок рассмотрения документов — стандартный, сведения проверят за три дня. Пакет документов — минимальный.

На сегодняшний день в округе проложили более 110 километров распределительного газопровода и подключили 611 домовладений.

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