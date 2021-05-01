«Мособлгаз» начал проверку всех Вечных огней в Подмосковье перед 9 Мая

Специалисты «Мособлгаза» в преддверии Дня Победы начали проверку техобслуживания 60 мемориалов «Вечный огонь» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Эксперты обследуют трассу газопровода на предмет утечек и повреждения изоляции. Они проверят, как функционируют отключающие устройства. Эксперты также осмотрят и очистят газовые горелки, а также проведут регулировку пламени.

Во время проведения работ огонь на мемориалах не будет переставать гореть ни на секунду. Это стало важной традицией для газовиков. Сотрудники разжигают от огня переносную горелку, а потом ей производят розжиг. Помимо этого, будут проведены и работы по благоустройству территории, прилегающей к мемориалам.

«Вечный огонь — неотъемлемый символ праздника Победы. Для нас, газовиков, это всегда почетная миссия в подготовке праздника Великой Победы», — подчеркнул генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он напомнил, что каждый год специалисты организации бесплатно проверяют и меняют газовое оборудование в домах ветеранов.