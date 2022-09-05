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05 сентября 2022, 15:35

Жители Подмосковья начали узнавать даты проверки газового оборудования через голосовой помощник «Алиса»

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Сотрудники «Мособлгаза» первыми в Подмосковье начали использовать голосовой помощник «Алиса», чтобы сообщать клиентам о приближении проверок оборудования. Теперь жители смогут мгновенно уточнить эту информацию.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что такую практику планируют распространить и на остальные газовые компании региона.

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«Сейчас „Мособлгаз“ задал тренд. Он первым использует „Алису“, чтобы человек смог узнать, когда у него будет обслуживание оборудования», — рассказал Хромушин.

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По его словам, ожидается, что в течение трех месяцев к сервису «Алиса» подключатся и все остальные газовые организации Московской области.

Спрашивая „Алису“, можно будет понять, когда к тебе придут обслуживать газовое оборудование

Евгений Хромушин.

С начала года в Московской области по президентской программе газифицировали 885 населенных пунктов.

За прошлую неделю голубое топливо подвели еще к 487 жилым домам. Лидерами по этому показателю стали Раменский и Коломенский округа.

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