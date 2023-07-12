Подмосковье 12 июля 2023, 17:43 «Мособлгаз» и «Россети» обменялись опытом автоматизации бизнес-процессов Россети Московский регион

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Встреча руководящего состава компании «Мособлгаз» и ПАО «Россети Московский регион» состоялась для обмена опытом в части автоматизации основных бизнес-процессов. Коллеги поделились эффективными наработками по внедрению цифровых сервисов.

«Сегодня порядка 90% всех данных по нашему предприятию автоматизированы и объединены между собой. Такой подход позволяет контролировать выполнение производственных задач на всех этапах, а также оптимизировать отчетность», — рассказал генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

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Компания презентовала ряд цифровых сервисов, в том числе голосового помощника.

«Россети» тоже представили свои бизнес-продукты. Один из них — это система автоматизированного взаимодействия с клиентами.

«Программа выполняет интеллектуальную обработку запросов и формирование ответа за счет использования машинного обучения, нейросетей и технологий искусственного интеллекта последнего поколения», — пояснил генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

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