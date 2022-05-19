Мособлгаз газифицировал дом инвалида II группы в поселке Зеленоградский

Дом семьи Рубцовых в дачном поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа газифицировали в рамках программы Социальной газификации.

Бесплатно до границ участка провел газопровод и выполнил монтаж системы отопления по программе подключения льготных категорий жителей Мособлгаз. Хозяин дома Александр Васильевич Рубцов — пенсионер и инвалид II группы по сахарному диабету.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы с мужем живем в этом доме очень давно: он — с рождения, я — около 40 лет. Все это время топим углем и дровами: самим колоть уже не выходит, на зиму приходилось закупаться, на нашу пенсию. Благодаря президентскому проекту теперь наконец-то не придется использовать дровяную печь для обогрева. Сегодня я самый счастливый человек на свете — в моем доме есть газ!» — рассказала Анна Васильевна Рубцова.

В Пушкинском городском округе в программе Социальной газификации состоят 60 населенных пунктов, 32 — полностью догазифицированы. С марта этого года во всех муниципалитетах Подмосковья предусмотрены льготы на подключение газа. Они предусматривают бесплатное выполнение работ по газификации дома, а также помощь в оплате стоимости газового оборудования на сумму не более 80 тысяч рублей.

По поручению губернатора Московской области Мособлгаз бесплатно газифицирует малообеспеченных жителей региона — тех, кто нуждается в газе особенно остро. Об этом напомнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Бесплатно подключить дом и установить газовое оборудование по президентскому проекту смогут: семьи, получающие пособия на ребенка; семьи или одинокие граждане, получающие пенсию, не превышающую величину прожиточного минимума; инвалиды; труженики тыла; ветераны Великой Отечественной войны. Также на газификацию дома подмосковные семьи могут потратить региональный материнский капитал», — отметил Игорь Баранов.

К концу 2022 года в Московской области будут полностью догазифицированы 2,8 тысяч населенных пунктов, возможность подключиться к газу получат 290 тысяч жителей региона.