Подмосковье 29 декабря 2023, 19:01 Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов в 2023 году, перевыполнив план Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба АО «Мособлгаз»

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В 2023 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области» Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов Подмосковья. Первоначально планировалось газифицировать 60.

Пресс-служба АО «Мособлгаз»

План на год перевыполнен на 15%, это позволит дополнительно подключить к газу дома тысячи жителей. Таким образом, газ получат 10 тысяч жителей Подмосковья.

Пресс-служба АО «Мособлгаз»

Губернаторская программа газификации рассчитана до 2030 года. Жители всех населенных пунктов, вошедших в программу, по мере завершения работ смогут бесплатно подвести газ до границ участков зарегистрированных домов по Социальной газификации.

Пресс-служба АО «Мособлгаз»

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области.