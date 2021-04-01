Мособлгаз догазифицирует деревню Горетово Можайского округа

Пуск газа в деревне Горетово Можайского округа состоится в конце 2-го квартала этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза. Строительство сетей осуществляют по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

Протяженность сетей составит 14,8 километра. Подключиться к газу смогут более тысячи жителей частных домов. Также Мособлгаз газифицирует церковь Троицы Живоначальной.

Помимо этого, в текущем году в Можайском округе будет газифицирована деревня Большое Тесово, подключить свои дома смогут 145 постоянно зарегистрированных жителей.

Напомним, что жители Подмосковья могут подать заявку в Минэнергетики региона на включение в программу газификации, если в населенном пункте прописаны более 30 человек.

Ранее сообщалось, что газ провели в деревню Лидино Рузского округа. Там голубым топливом обеспечили 45 домов.