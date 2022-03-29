Мособлгаз догазифицировал еще 26 населенных пунктов в Подмосковье

Мособлгаз, 28 марта, завершил строительные работы в еще 26 населенных пунктах Московской области по по президентскому проекту «Социальная газификация».

Голубое топливо пришло в деревню Ефремово горогдского округа Шатура, деревню Тимохово городского округа Одинцово, деревни Богданиха и Дальние Прудищи, расположенные в городском округе Ленинский, деревни Хвостово, Шихово, Новое Сельцо, Васнево, Никольское, Семенково городского округа Дмитровский, деревни Соломыково, Щербинка и Красино городского округа Домодедово, деревни Никулино, Куртниково и Кучи городского округа Истра, а также деревню Стулово городского округа Богородский.

Полностью догазифицированы деревни Татариново, Манишки, Гончары, Слобода, Хряслово и Лаговское; село Тропарево, а также поселки Раздолье и Пригородный.

Сейчас работы ведутся в 47 населенных пунктах. Задействовано в работах свыше 40 единиц техники. 1382 населенных пункта Подмосковья полностью догазифицированы с начала программы.

На этой неделе работы начнутся еще в семи населенных пунктах. За ходом работ можно следить на интерактивной карте Мособлгаза в режиме онлайн. Там же можно оставить заявку на «Социальную газификацию».

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин на прошлой неделе сообщил, что выполнено уже 48% программы. В общей сложности по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов региона уже к концу текущего года. Это коснется 300 тысяч жителей.