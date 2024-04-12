Подмосковье 12 апреля 2024, 13:57 «Мособлэнерго» проведет субботники в Подмосковье Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» проведут серию субботников с 15 по 21 апреля. Энергетики выполнят уборку на прилегающих территориях, в охранных зонах трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи.

Также работники компании примут участие в муниципальных субботниках, проводимых администрациями городских округов в парках, скверах, у мемориалов памяти погибшим в Великой Отечественной войне, а также в местах общего пользования.

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«Мособлэнерго» ежегодно проводит весенние субботники. В компании издан и уже действует приказ генерального директора о проведении мероприятий по уборке и благоустройству обслуживаемых территорий.

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