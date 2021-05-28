«Мособлэнерго» построило 6 новых подстанций в проблемных округах Подмосковья

«Мособлэнерго» построило 6 из 7 запланированных трансформаторных подстанций в проблемных округах Московской области. Они возведены в рамках реализации совместных с Минэнерго региона мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Подстанции возведены в поселке Кратово и селе Новохаритоновское Раменского округа, в деревне Крюково Чеховского округа, в п. Новый Снопок Орехово-Зуевского округа, в Нахабине в Истринском округе и в Дедовске. Еще одна трансформаторная подстанция в рамках мероприятий по повышению надежности будет построена в Чехове.

«Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также проводятся мероприятия по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения выполняют с марта 2021 года в 11 проблемных округах Подмосковья.