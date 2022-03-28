МособлЕИРЦ заблокирует перерасчеты за отопление на сумму более 1,5 тысяч рублей

Власти Московской области снизили размер пени по задолженностям жителей перед ресурсоснабжающими организациями до 9,5% от суммы. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, это очень чувствительное решение для жителей.

На совещании правительства региона вице-губернатор Евгений Хромушин заявил, что Московский областной Единый информационно-расчетный центр (МособлЕИРЦ) не будет принимать заявки о пени от поставщиков, если ставка по начислению превышает 9,5% от суммы. Он подчеркнул, что уже выпущен соответствующий приказ.

«Там, где есть МособлЕИРЦ, мы обеспечим 100% контроль, чтобы этого не было. Там где ЕИРЦ нет, это могут сделать товарищества собственников недвижимости и жилищно-строительные кооперативы», — отметил Хромушин.

Вице-губернатор поручил руководителям городских округов вести постоянный мониторинг социальных сетей и вмешиваться в ситуацию, если от жителей поступают жалобы на большие штрафные начисления.

Вторым важным моментом Хромушин назвал перерасчеты за горячее водоснабжение и отопление. Он напомнил, что этот процесс проходит каждый год, но в некоторых городских округах после перерасчета начисления для жителей составили от 17 до 19 тысяч рублей.

«МособлЕИРЦ не будет принимать перерасчеты более чем 1500 рублей в месяц, чтобы не создавать проблем», — подчеркнул вице-губернатор.

Он пояснил, что подобные счета заблокируют в автоматическом режиме. В качестве альтернативы Хромушин предложил предоставить жителям рассрочку на 12 месяцев, чтобы они не сталкивались с проблемами.

Также вице-губернатор поручил главам городских округов контролировать через муниципальные Центры управления регионом ситуацию, когда организации, не включенные в МособлЕИРЦ выставляют платежи за тепло в полном объеме, хотя в Подмосковье действуют правило перерасчета. Хромушин отметил, что такие случаи зафиксировали в городских округах Красногорск и Щелково.