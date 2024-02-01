Подмосковье 01 февраля 2024, 13:27 МосОблЕИРЦ учел фактические объемы потребления тепла в январских квитанциях Unsplash

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Согласно поручению управляющих и ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ начислил оплату за отопление жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые счетчики. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, рассказав о начислениях.

В январе плата за отопление могла быть рассчитана с учетом показаний общедомовых приборов учета за декабрь прошлого года в случае, если в декабре в связи с ранним выпуском квитанций плата была начислена за неполный месяц или на основании информации, полученной в ноябре.

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Суммы, указанные в январских квитанциях за отопление, включают объемы потребленного тепла в декабре и фактический объем в январе. Январские объемы отличаются от декабрьских в связи с продолжительными холодами на территории Московской области.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Для получения дополнительной информации жители Подмосковья могут обратиться в контактный центр МосОблЕИРЦ по телефону: 8-499-444-01-00. Специалисты ведут прием с 08:00 до 22:00 ежедневно.

Жителям Московской области также напомнили, что оплатить счета без комиссии можно через СБП на сайте МосОблЕИРЦ, а также в мобильном приложении. Кроме того, это можно сделатьв терминалах, расположенных в клиентских офисах расчетного центра, в отделениях банков или через онлайн-сервисы банков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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