01 февраля 2024, 13:27
МосОблЕИРЦ учел фактические объемы потребления тепла в январских квитанциях
Согласно поручению управляющих и ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ начислил оплату за отопление жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые счетчики. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, рассказав о начислениях.
В январе плата за отопление могла быть рассчитана с учетом показаний общедомовых приборов учета за декабрь прошлого года в случае, если в декабре в связи с ранним выпуском квитанций плата была начислена за неполный месяц или на основании информации, полученной в ноябре.
Реклама
Суммы, указанные в январских квитанциях за отопление, включают объемы потребленного тепла в декабре и фактический объем в январе. Январские объемы отличаются от декабрьских в связи с продолжительными холодами на территории Московской области.
Для получения дополнительной информации жители Подмосковья могут обратиться в контактный центр МосОблЕИРЦ по телефону: 8-499-444-01-00. Специалисты ведут прием с 08:00 до 22:00 ежедневно.
Жителям Московской области также напомнили, что оплатить счета без комиссии можно через СБП на сайте МосОблЕИРЦ, а также в мобильном приложении. Кроме того, это можно сделатьв терминалах, расположенных в клиентских офисах расчетного центра, в отделениях банков или через онлайн-сервисы банков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Отопление
Реклама
Реклама