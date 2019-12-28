Встретить Новый год без долгов. Жителей Подмосковья призвали оплатить услуги ЖКУ до конца декабря

Перед наступлением нового года МосОблЕИРЦ досрочно выпустил платежные документы с начислениями за декабрь. Срок выпуска квитанций был перенесен на более ранний период для того для того, чтобы жители могли оплатить счета в текущем месяце и встретить Новый год без задолженностей за ЖКУ.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ, по согласованию с управляющими компаниями платежные документы были сформированы в середине декабря. В большинстве подмосковных округов доставка предновогодних квитанций завершилась 23 декабря.

Таким образом, в текущем месяце многие жители Подмосковья получили две квитанции, первую — в начале декабря с начислениями за ноябрь, и вторую — за декабрь. Чтобы абоненты могли своевременно оплатить ЖКУ с учетом фактически потребленных ресурсов, были также изменены сроки приема показаний индивидуальных приборов учета.

На тех территориях, где по поручению управляющих организаций применяется авансовый метод начисления платежей, сроки выпуска платежных документов не изменились: это часть жителей городских округов Балашиха, Егорьевск, Ивантеевка, Шатура, Коломенский, Жуковский, Раменский, Мытищи, Озеры и Орехово-Зуево.

В связи с досрочным выпуском платежных документов прием показаний приборов учета завершился 14 декабря. Если жители не успели передать показания, плата за декабрь 2019 года рассчитывалась по среднемесячному потреблению либо нормативу. В следующем расчетном периоде будет произведен автоматический перерасчет платы за декабрь 2019 года с учетом показаний, переданных в январе 2020 года.

В Московской области платежные документы за декабрь досрочно выпускаются не первый год, опыт предыдущих лет был признан успешным и постепенно начинает применяться и в других регионах страны. Те абоненты, кому квитанции за декабрь комфортнее оплачивать в январе, могут сделать это в обычном режиме.

Но встречать Новый год без долгов, с оплаченными счетами за ЖКУ и электроэнергию — хорошая традиция, и МосОблЕИРЦ предоставляет клиентам абонентам возможность оплатить коммунальные услуги до 31 декабря.