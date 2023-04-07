Подмосковье 07 апреля 2023, 14:03 МосОблЕИРЦ предоставит абонентам доступ к подаркам и купонам без оплаты счета МосОблЕИРЦ

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Абонентам МосОблЕИРЦ станет доступна программа «Коммунальный бонус» без оплаты счета неделю — с 10 по 16 апреля. Получать купоны и подарки можно будет при каждом входе в личный кабинет на сайте компании или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

При этом количество входов и купонов не ограничено. Пользователи получат бонусы в различных категориях, например, онлайн-гипермаркеты, зоомагазины, доставка продуктов, обучение, кино, ТВ, красота и здоровье.

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«На сегодняшний день абоненты МосОблЕИРЦ получили более 504 тысяч купонов на выгодные предложения и специальные условия от партнеров программы», — сообщил министр ЖКХ региона Московской области Антон Велиховский.

Чтобы получить доступ к бонусам, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, использовав любую квитанцию МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Выгрузка купонов может быть недоступны с 22:00 до 07:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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