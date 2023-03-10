Подмосковье 10 марта 2023, 00:33 МосОблЕИРЦ пояснил правила перерасчета за ЖКУ в Подмосковье

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МосОблЕИРЦ рассказал, как жителям Орехово-Зуево получить перерасчет платы за коммунальные услуги. Это могут сделать те, в чьих многоквартирных домах в текущем сезоне временно ограничивалось теплоснабжение или водоснабжение.

Чтобы МосОблЕИРЦ смог произвести перерасчет, жители должны уведомить поставщика о нарушениях качества ЖКУ. Так, компания сможет составить акт и зафиксировать факт оказания ненадлежащих услуг. После этого будет пересчитан размер платы.

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Перерасчет делают в случаях, если: перерывы превышают установленную продолжительность или услуга предоставляется плохого качества. Отмечается, что длительность аварийных отключений отопления не должна превышать 24 часов в месяц. В квартирах должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление, а температура не должна опускаться ниже 18 градусов.

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Температура горячей воды должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Если показатели ниже 40 градусов, то оплата может взиматься по тарифу холодной воды.

Перерасчет платы за отопление производится только в случаях, когда многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, а также если не все жилые или нежилые помещения МКД оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.

Заявление о нарушении качества отопления и водоснабжения жители Орехово-Зуева могут подать напрямую в ресурсоснабжающие организации, а также в клиентский офис МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту. Он также выразил надежду, что работа региональных органов власти положительно скажется на обращениях, которые жители направляют в ЦУР.

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