МособлЕИРЦ откроет собственные кассы приема платежей за ЖКУ

Совсем скоро кассы МособлЕИРЦ откроют свои двери для жителей Подмосковья. Расплачиваться можно будет как наличными, так и банковской картой. Такие платежные кассы откроют в 23 регионах Московской области.

«Более половины из них будут располагаться в офисах МособлЕИРЦ. А также мы постарались сохранить и открыть собственные кассовые пункты в тех местах, где ранее были расположены пункты платежей», — сказала директор по работе с клиентами Татьяна Галка.

Но если вам некогда — оплатить ЖКУ можно и онлайн в своем личном кабинете, да еще и без комиссии.

Подробности — в сюжете «360».